Kiğılı CMO’su İlkay Keleş’e “Altın Lider” ödülü

Kiğılı’nın CMO’su İlkay Keleş, iş dünyasındaki 45 binden fazla çalışanın oylarıyla belirlenen ve Türkiye’nin en prestijli liderlik ödüllerinden birisi olan “Altın Lider Ödülleri”nde Türkiye’nin En Beğenilen CMO’su seçildi.

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı CMO’su İlkay Keleş, iş dünyasının önde gelen CHRO, CMO ve CEO’larının ödüllendirildiği Altın Lider Ödülleri’nde Türkiye’nin En Beğenilen CMO’ları arasında yer alarak, 2022 yılının Altın Lideri oldu. Türkiye’de ilk kez farklı sektörlerin en beğenilen liderlerinin, iş dünyasındaki 45 binden fazla çalışanın teknolojik bir platformdan katılımıyla double opt ile tekil oy kullanarak, jürisiz, tamamen ortak akıl ile seçilen Kiğılı CMO’su İlkay Keleş ödüle layık görüldü. Türkiye’nin en beğenilen 50 CMO’su arasında yer alan Keleş, ödülünü 21 Aralık 2022 tarihinde Raffles İstanbul’da düzenlenen törende aldı.

Kiğılı’da kazanılan her ödül “iyi bir takım işi”

Ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile belirten Keleş, “Altın Lider Ödülleri”nde Türkiye’nin En Beğenilen CMO’larından biri seçildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bu zor yılı bitirirken aldığım ödül cesaretle hayata geçirdiğimiz işlerle birlikte, gelecek yıl yapacağımız çalışmalara motivasyon oluşturdu. Bu ödülü benimle birlikte yorulmaksızın çalışan ekibim, benden desteğini esirgemeyen Kiğılı ailesi ve canım ailem adına aldım. Organizasyonu düzenleyen KREA M.I.C.E. ve Seda Mızraklı Ferik’e ve oy kullanan iş dünyasının profesyonellerine ve ödülde emeği olan tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.