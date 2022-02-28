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11 yaşındaki kızını Ukrayna’da bırakıp Türkiye’ye dönen baba: “Kızımdan haber alamıyorum, devletimizden yardım istiyorum”
Rusya, Batılı ülkelerin hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasına karşılık 36 ülkeye uçuşları sınırlandırdığını duyurdu.
Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Kiev’den gelen kafile Türkiye’ye giriş yaptı
Kiev’den gelen kafile Türkiye’ye giriş yaptı
Genel 28.02.2022, 16:16
Kiev’den gelen kafile Türkiye’ye giriş yaptı