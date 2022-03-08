Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yeniden siren sesleri duyuldu.

Rusya, gece boyunca Ukrayna’nın farklı kentlerine saldırılarını sürdürdü. Bugün saat 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından sivillerin tahliyesi başladı. Akşam saatlerine doğru başkent Kiev, Jitomir, Vinitsa, Dnipro ve birçok şehirde yeniden siren sesleri duyuldu.