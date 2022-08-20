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Kiev’de, Rus ordusunun ele geçirilen tankları sergileniyor

Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait tanklar başkent Kiev’de sergileniyor.

Genel 20.08.2022, 14:18
Kiev’de, Rus ordusunun ele geçirilen tankları sergileniyor

Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait tanklar başkent Kiev’de sergileniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu ele geçirilen Rus ordusuna ait tankları başkent Kiev’in sokaklarında sergiliyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde sergilenen tankların halk tarafından ilgiyle karşılandığı görüldü. Tankların fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmeyen kent sakinleri sosyal medyada “Dünyanın en güzel açık hava müzesi” yorumu yaptı.

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