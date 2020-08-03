Kiev’de bankadaki rehine krizi gözaltıyla sona erdi
UKRAYNA’NIN BAŞKENTİ KİEV’DEKİ BİR BANKADA BANKA MÜDÜRÜNÜ REHİN ALAN ŞAHSIN GÖZALTINA ALINDIĞI REHİNE KRİZİNİN SONA ERDİĞİ BELİRTİLDİ.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir bankada banka müdürünü rehin alan şahsın gözaltına alındığı rehine krizinin sona erdiği belirtildi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki rehine krizi sona erdi. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko, Kiev’deki bir bankada kimliği belirsiz şahsın banka müdürünü rehin aldığını açıklamıştı. Gerashchenko’nun açıklamasına göre şahıs öğle saatlerinde bankaya geldi ve çalışanlara sırt çantasında bomba olduğunu söyleyip, polis çağırmalarını istedi. Gerashchenko yaptığı yeni açıklamada, banka müdürünü rehin alan şahsın gözaltına alındığını ve rehinenin olaydan yara almadan kurtulduğunu söyledi. Bir patlama yaşanmadığını belirten Gerashchenko, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Ukrayna’da son 2 haftadır 3. kez rehine olayı yaşandı. Son Poltava şehrinde 23 Temmuz’da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınmak istenen şahıs bir polisi rehin almış, polis kurtarılmıştı. Lutsk kentinde 21 Temmuz’da bir saldırgan yolcu otobüsünde bulunan 13 yolcuyu rehin almış ve 12 saat sonra ikna edilerek rehineler kurtarılmıştı.
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