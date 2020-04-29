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Kiev karantina kurallarını esnetmeye hazırlanıyor

UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV, UYGULANAN KARANTİNA KURALLARININ BİR KISMINI GEVŞETMEYE HAZIRLANIYOR.

Kiev karantina kurallarını esnetmeye hazırlanıyor

UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV, UYGULANAN KARANTİNA KURALLARININ BİR KISMINI GEVŞETMEYE HAZIRLANIYOR.

29 Nisan 2020 Çarşamba 15:40
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Kiev karantina kurallarını esnetmeye hazırlanıyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev, uygulanan karantina kurallarının bir kısmını gevşetmeye hazırlanıyor.

2019 yılının sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsün etkileri devam ediyor. Yaklaşık 2 aydır karantina kurallarının uygulandığı Ukrayna’dan iyi haberler gelmeye başladı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 12 Mayıs’tan itibaren karantina kuralları gevşetilecek. Konuya ilişkin Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’dan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre karantina kuralları etaplar şeklinde esnetilmeye başlanacak. Yeni uygulamanın birinci kısmı ise 12 Mayıs’ta başlıyor. Bu tarihten itibaren marketler, kafe ve restoranlar, güzellik salonları, atölyeler, avukatlık büroları, arabalı sinema salonları gibi yerler açılacak ancak sıkı sağlık tedbirleri uygulanacak. Tüm okullar, çocuk parkları, spor parkurları, piknik alanları gibi yerler kapalı kalmaya devam edecek.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelindeki vaka sayısı 9 bin 866, can kaybı sayısı ise 250 olarak açıklandı.

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