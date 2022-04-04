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KGM, ulaşıma açılan Bolu Dağı Tüneli’nin son durumunu paylaştı
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli’nin ulaşıma açıldıktan sonraki görüntülerini paylaştı.
Genel 04.04.2022, 17:19
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli’nin ulaşıma açıldıktan sonraki görüntülerini paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü, 2 Nisan’da yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu Dağı Tüneli’nin ulaşıma açılmasının ardından tünelden geçen ilk araçların görüntülerini paylaştı.