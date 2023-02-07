KGM, "TAG Otoyolu ulaşıma açıldı"

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yaklaşık 1,5 gündür ulaşıma kapalı olan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun ulaşıma açıldığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamada, "TAG Otoyolu ulaşıma açılmıştır. Güzergâhta ulaşıma engel herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada vatandaşlarımızın güvenli seyahat etsin diye aktif olarak çalışmaya devam etmektedir" diye belirtildi.