KFOR’da komuta değişimi

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü KFOR komutanlığında devir teslim töreni yapıldı. KFOR’un eski komutanı General Michele Risi’nin görevini General Franco Federici devraldı.

Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan “Film City” askeri üssünde NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü KFOR komutanlığında devir teslim töreni yapıldı. KFOR’un eski komutanı General Michele Risi’nin görevini General Franco Federici devraldı.

Törende konuşan General Risi, KFOR misyonunun sonuna kadar gerçekleşmesinde rol alan 3 bin 500 askere sağladıkları katkılardan ötürü takdir etti. Risi, KFOR’un Kosova’da barış, güvenlik ve istikrarın tesisi ve korunması yanı sıra Covid-19 salgını ile mücadelede ülke sağlık kurumlarını, sağlık malzeme, araç, gereç ve teçhizat sağlayarak desteklediğini belirtti. “Yardımlar Kosova’da tüm topluluklara yönelik olmak üzere tarafsız bir şekilde yapıldı” ifadelerini kullanan General Risi, belirli bir sayıda projelerle ülkede eğitim alanının da desteklendiğini hatırlattı.

Türkiye’nin aralarında bulunduğu 29 ülke askerlerinden oluşan KFOR’da yılda bir kez olmak üzere komuta değişimi yapılmaktadır. KFOR komutanlığına İtalyan general atanmaktadır. Bu yıl komuta devir teslim töreni, korona virüs salgını nedeniyle kamuya kapalı şekilde yapıldı.