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Kestane tüketimi vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırıyor

- Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Uzm. Diyetisyen Canel Öner Sayar:- “B1 ve B2 vitamini deposu kestane, glüten duyarlılığı, buğday alerjisi ve çölyak hastaları için kaliteli bir besin kaynağı oluyor. Sakinleştirici özelliği olan kestane depresyon ve strese de iyi geliyor. Erken yaşlanmayı önleyerek vücuttaki toksinlerin de kolay bir şekilde atılmasını sağlayan kestane tam bir bağırsak dostu"- "Yüksek potasyum içeriğiyle potasyum düzeyi düşük olanlara önerilen kestane kan basıncını düzenleyerek kan dolaşımını da hızlandırıyor”

Genel 02.11.2021, 09:32
Kestane tüketimi vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Uzm. Diyetisyen Canel Öner Sayar, “B1 ve B2 vitamini deposu kestane, glüten duyarlılığı, buğday alerjisi ve çölyak hastaları için kaliteli bir besin kaynağı oluyor. Sakinleştirici özelliği olan kestane depresyon ve strese de iyi geliyor. Erken yaşlanmayı önleyerek vücuttaki toksinlerin de kolay bir şekilde atılmasını sağlayan kestane tam bir bağırsak dostu. Yüksek potasyum içeriğiyle potasyum düzeyi düşük olanlara önerilen kestane kan basıncını düzenleyerek kan dolaşımını da hızlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Uzm. Diyetisyen Canel Öner Sayar, sağlıklı bir besin kaynağı olan kestanenin faydalarına ilişkin yaptığı açıklamada, kestanenin çabuk yorulan ve halsiz düşen zayıf kişiler için enerji deposu olduğunu belirtti.

Kestanenin başta nişasta ve çeşitli şekerler olmak üzere iyi kalitede sindirilebilen lifli maddeler, düşük oranda yağ ve çeşitli mineral maddeler içerdiğini ifade eden Sayar, 100 gram kavrulmuş kestanenin 5 gram lif içerdiğini bildirdi.

Sayar, 3 kestanenin 1 dilim ekmek yerine geçtiği için porsiyon kontrolü yapılmadığında kilo almaya neden olabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Kestane yapısında basit karbonhidratlara oranla çok daha yavaş emilen kompleks karbonhidratlar içeriyor. Yine de yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle diyet yapanlarda kontrollü şekilde tüketilmesi gereken bir besin. Hem tok tutan hem de ishali önleyen haşlama kestane 15 gramdır ve 25 kalori içerir. Enerjisi fazla olduğu için yoğun kondisyon gerektiren aktivitelerden önce ve ara öğünlerde tüketilebilir. Akşam ara öğünde 5 ila 6 tane kestane tüketilecekse yemekte ekmek, çorba, pilav gibi karbonhidratı yoğun yemekler sınırlandırılabilir veya tüketilmeyebilir. B1 ve B2 vitamini deposu kestane, glüten duyarlılığı, buğday alerjisi ve çölyak hastaları için kaliteli bir besin kaynağı oluyor. Sakinleştirici özelliği olan kestane depresyon ve strese de iyi geliyor. Erken yaşlanmayı önleyerek vücuttaki toksinlerin de kolay bir şekilde atılmasını sağlayan kestane tam bir bağırsak dostu. Yüksek potasyum içeriğiyle potasyum düzeyi düşük olanlara önerilen kestane kan basıncını düzenleyerek kan dolaşımını da hızlandırıyor.”


- "Diyet yapanlar ve karaciğer yağlanması olanlar kestaneyi dikkatli tüketmeli"


Sayar, aşırı kestane tüketimi aynı zamanda şişkinlik, ishal veya kabızlık gibi bazı sindirim sistemi sorunlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Özellikle diyet yapanlar ve karaciğer yağlanması olanların kestaneyi oldukça dikkatli tüketilmesi gerektiğini aktaran Sayar, soğuk kış günlerinde 200-220 derecede ısıda 10 ila 15 dakika süreyle fırına verilerek hazırlanabilen kestaneden kestane şekeri, kestane püresi, kestane ezmesi gibi çeşitli tatlılar da yapıldığını anımsattı.

Sayar, aşırı kestane tüketimi ve kestaneyi şekerle birleştiren tatlıların fazla tüketiminin kilo alınmasına sebep olabileceğine işaret ederek, "Şeker ve tansiyon hastaları da kan şekerinde dalgalanmalara yol açtığı için kestaneyi fazla tüketmekten kaçınmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

#kestane #Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Uzm. Diyetisyen Canel Öner Sayar
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