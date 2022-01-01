‘Kesişme; İyi Ki Varsın Eren’ filminin fragmanı Trabzon Kale surlarına yansıtıldı

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu alan ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ sinema filminin fragmanı tarihi Trabzon Kale surlarına yansıtıldı.

Trabzon’un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi’ndeki evlerinin yanında 11 Ağustos 2017 tarihinde gördüğü PKK’lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek istediği sırada hain terör mensuplarının açtığı kurşunlar ile şehit düşen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatı film oldu. Eren Bülbül’ün doğum günü olması nedeniyle de 1 Ocak’ta tüm yurtta aynı anda gösterime giren ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ sinema filmine yoğun ilgi gösterilirken, filmin fragmanı sinevizyonla tarihi Trabzon Kale surlarına yansıtıldı. İnönü Caddesi üzerindeki kale surlarına yansıtılan fragmanı gören vatandaşlar cep telefonlarını çıkartarak o anları kayda aldı.