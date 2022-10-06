Kesintisiz enerjiye kış bakımı

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 53 bin kilometrelik elektrik ağı , 28 bin trafosuyla kesintisiz enerjiyi sağlayan UEDAŞ, şebekesini zorlu kış koşullarına hazırladı. 12 bölgede planlı olarak bakım onarım sağlayan 140 kişilik ekip , hatlardaki salınımın kontrolü, topraklama ölçümleri, atmosferik koşullardan etkilenen izolatörlerin tespit edilerek onarılması,hasarlı direklerin tespiti gibi çalışmalarla adeta şebekenin röntgenini çekiyor.

Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik , “Kesintisiz ve sürekli enerjiyi sunmak özellikle de kış yaklaşırken kolay olmamaktadır. Burada enerjinin kahramanları olan çalışanlarımıza çok iş düşmektedir. Tabi kış koşullarıyla alakalı bakımların yapılabilmesi için önce tespitlerin çok doğru yapılabilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 2022 yılında şebekemizin yüzde 60’ının tabiri caizse röntgenini çekmiş bulunmaktayız. Bunun yanında ambar stoklarımızı devamlı kontrol ediyoruz. Öncelikle bulunması gerekli malzemelerin tedariki ve yedeklemesi yapılmakta, ilgili lokasyonlara dağıtılmakta. Araç parkurlarımızdaki araçlarımızın kalitesi ve yılı her geçen gün arttırılmakta. Bunların dışında karla mücadele için kar araçlarımız bulunmakta. Karda arıza yapmamak için güzel havalarda bakım yapmayı tercih ediyoruz. Kış koşulları enerji nakil hatlarında temel olarak 2 tane zorluğa sebebiyet vermekte. 1’incisi ulaşım. Yani çok basit bir arıza bile olsa yolu kapalı olduktan sonra ulaşım zor olmakta. Bu noktada kar araçlarımız devreye girmekte. İkincisi de yoğun kış koşullarında hatlarda buz yükü oluşması. Bu bağlamda da daha önce bahsettiğim üzere çürümüş, ekonomik ömrünü doldurmuş direklerimizin değişimleri yapılmakta. Tabi personellerimiz de vardiya sistemiyle zorlu çalışma şartlarında çalışmakta” diye konuştu.