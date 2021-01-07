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Kesime götürülen inek ortalığı birbirine kattı
Sivas’ta kesime götürülürken kaçmayı başaran inek çevredekilere heyecan dolu saatler yaşattı.
Genel 07.01.2021, 15:12
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Sivas’ta kesime götürülürken kaçmayı başaran inek çevredekilere heyecan dolu saatler yaşattı.Edinilen bilgiye göre olay, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir et kombinasında meydana geldi. Kesim için Şarkışla ilçesinden getirilerek kombinaya indirilmek istenen inek kaçmayı başardı. Çevredekilerle kaçan inek arasında uzun süren bir kovalamaca yaşandı. Firari inek bir türlü yakalanamayınca Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Yaklaşık 4 saat süren mücadelenin ardından kamyonetle sıkıştırılan inek, uyuşturucu iğne ile kontrol altına alındı. 4 saat süren kaçma çabası sonuç vermedi. İnek kesim için bir araca yüklenip kesimhaneye götürüldü.
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