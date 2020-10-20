Kesilen zeytin ağaçları için birbirine giren akrabalara jandarma müdahale etti
ANTALYA’DA 36 DÖNÜM ARAZİDE BULUNAN ZEYTİN VE DUT AĞAÇLARININ BİR HAK SAHİBİ TARAFINDAN KESİLMESİ, AKRABALARI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ. DEDELERİNDEN KALMA AĞAÇLARIN KESİLMESİNE BÜYÜK TEPKİ GÖSTEREN AKRABALAR, ELLERİNDEKİ TAŞLARLA ARAZİ İÇİNDE BULUNAN DOZERE SALDIRDI. ÖFKELİ GRUP, JANDARMA TARAFINDAN SAKİNLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIRKEN, DOZERİN TARLA İÇİNDE ÇALIŞMASI VE YAŞANAN TARTIŞMA HAVADAN DRONE İLE DE GÖRÜNTÜLENDİ.
Antalya’da 36 dönüm arazide bulunan zeytin ve dut ağaçlarının bir hak sahibi tarafından kesilmesi, akrabaları birbirine düşürdü. Dedelerinden kalma ağaçların kesilmesine büyük tepki gösteren akrabalar, ellerindeki taşlarla arazi içinde bulunan dozere saldırdı. Öfkeli grup, jandarma tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, dozerin tarla içinde çalışması ve yaşanan tartışma havadan drone ile de görüntülendi.
Kepez ilçesi Gaziler Caddesi’nde bulunan 36 dönümlük tarla, akrabalar arasında tartışmalara neden oldu. Yaklaşık 70 kişinin söz sahibi olduğu arazide, 26 dönüm mülkiyeti bulunan Süleyman Kaplan, lahana ekmek için tarlada bulunan çok sayıda zeytin ve dut ağacını kepçe ve dozer kullanarak kesti. Kaplan’ın akrabaları ise bir araya gelerek, ağaçların zarar görmesine büyük tepki gösterdi.
Olayı jandarmaya ihbar eden akrabalar, ilk olarak karşı tarafla sözlü tartışmaya girdi. Olayın büyümesiyle ellerindeki taşlarla tarlaya koşan grup, dozere saldırdı. Öfkeli grubu jandarma güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.
Ağaçların kökünden kesildiğini anlatan Ahmet Kaplan, “Dedemizin zeytin ağaçları vardı 42 tane ağaç kesmişler. Anılarımızı yıktırmışlar” dedi.
“Burası bizim rızkımızdı”
Hatice Türkmen (77), arazinin dedesinden ve nenesinden kaldığını belirterek, “Burada zeytinlerimiz vardı, gelir toplardık. Öküzümüz vardı, öküzümüzle sürerdik. Bu tarlayı ekerdik. Burası bizim rızkımızdı. Şimdi ise kardeşimizin çocukları bize böyle yapıyor” dedi.
15 yaşından bu yana tarlanın içinde çalıştığını anlatan Mustafa Kaplan da, “Yaşlandım ve artık çalışmayı bıraktım. Bu tarlada zeytin ve dut ağacı vardı. Biz o meyveleri topluyorduk, kullanıyorduk. Pamuk dahi ekmiştim” diye konuştu.
Hilmi Kaplan da şikayetçi olacaklarını ifade ederek, “Bu tarlada yetimlerin, öksüzlerin hakkı var. Onların hakkı yenmez. Kanun neredeyse biz orada olacağız” ifadelerini kullandı.
Arazide 26 dönüm mülkiyeti bulunan Süleyman Kaplan ise her şeyi hukuka uygun yaptığını dile getirdi. Kaplan, lahana ekip, tarım faaliyeti sürdürmek için ağaçları kestiğini kaydetti.
Öte yandan, dozerin tarla içinde çalışması ve akrabaların tartışması havadan drone ile de görüntülendi.
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