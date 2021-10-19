Kerpe Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yunanistan’ın Kerpe Adası açıklarında saat 08.32’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kerpe Adası, 08.32’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Akdeniz’in güneydoğusunda bulunan Kerpe Adası açıklarında meydana gelen deprem Türkiye, Mısır, Lübnan, KKTC ve İsrail’de de hissedildi.

Atina Ulusal Gözlemevi tarafından yapılan açıklamalarda, depremin Akdeniz’de bulunan Kerpe Adasının 127 kilometre güneydoğusunda meydana geldiği belirtilirken, depremin yerin 58 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı açıklandı.

Atina Üniversitesi Jeoloji ve Doğal Afetler Yönetiminden Profesör Efthymios Lekkas, bölgedeki depremin geniş sismik bir etkisi olduğunu doğruladı. Efthymios, “Şiddetli bir deprem ve bu yüzden geniş bir alanda hissedilmesi normal. Tsunami veya artçı sarsıntı beklemiyoruz’ dedi.