Kerkük halkı, Türkiye için seferber oldu

Irak’ın Kerkük kentinde yaşayanlar Türkiye’deki depremzedelere insani yardım kampanyası başlattı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’nin 10 şehrinde meydana gelen depremden etkilenenleri unutmadı. Kerkük halkı, Türkiye’deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Kerküklüler battaniye, çadır, çocuk bezi, kıyafet ve maddi yardımın yapıldığı kampanyaya akın etti.

Türkmen Sivil Toplum Örgütü Başkanı İstebrak Yazaroğlu, “Türkiye kardeş ülkedir ve üstümüze düşen bir görev. Her zaman yanımızda durdular, her türlü bir katliam ya da patlamalarda yaralılarımızı tedavi ettiler ve yardım eli uzattılar. Türkiye’nin yanında durmak boynumuzun borcumuzdur” dedi.

İş yerini yardımlarda kullanan Metin Muhtaroğlu “Halkımız, Türk kardeşlerimiz için emanetlerini bize getiriyor. Gıda, battaniye ve ayakkabı ne olursa olsun bize getiriyor. En yakın zamanda Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’ya göndereceğiz. Biz ne yapsak azdır, Türkiye’ye çok borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Ammar Kaha, “Acımız büyüktür. Türkiye ve Suriye’deki deprem insanlığı ayağa kaldırdı. Türkiye her zaman Iraklıların yanında durdu. Tüm insanlara çağrıda bulunuyoruz. Türkiye’nin yanında durmalıyız. Herkes boynun borcunu ödemeli” açıklamasını yaptı.

Hame Reşit ise, “Destek olun. Gıda, para ve battaniye ve her türlü yardımda bulunmalıyız. Bize çok destek oldular şimdi biz onlara de destek olalım” dedi.