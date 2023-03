Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen: “300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmemiz lazım”

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısına katılan Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, “Hiç vakit kaybetmeden İstanbul’da öncelikli bölgelere başlamak üzere 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmemiz lazım. Bizim vatandaşımız doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı yerden başka bir yere gitmek istemez. Bir bölümü rezerv alanlara gitmek isteyebilir ama orada kalmak isteyenler de olabilir. Bu nedenle yerinde alan bazlı kentsel dönüşüm yapılmasını çok önemsiyorum” dedi.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirildi. Katıldığı toplantı sonrası İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, vakit kaybetmeden İstanbul’da öncelikli bölgelere başlamak üzere 300 bin konutun dönüşümünün gerçekleştirilmesi gerektiğini ve yerinde alan bazlı kentsel dönüşüm yapılmasını önemsediğini söyledi. Belediyelerin de öncü olması gerektiğini dile getiren Şen, “mülkiyet sahiplerinin bu sürece dahil olması lazım. Siyasi çekişmeye heba edilebilecek bir konu değildir” ifadelerini kullandı.

“300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmemiz lazım”

300 bin konutun dönüşümünün gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Nihat Şen, “Kararı olumlu buluyorum. Zaten uzunca bir süredir bunun siyaset üstü bir mesele olduğunu, ulusal bir mesele olduğunu ifade ediyorduk. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlet ve bu coğrafyada hep doğal afetlerle karşı karşıya. Coğrafyanın yüzde 71’i depremle alakalı. Küresel ısınmadan kaynaklı yangınlar, kuraklıklar, seller, heyelanlar, tüm doğal afetler. Bu sadece depremle ilgili değil, tüm doğal afetleri içine alan ulusal bir proje. Hatta buna ilave bir başlık atmak istiyorum, küresel göçü de buna katmak istiyorum. Çünkü bizi bekleyen küresel göçte bir doğal afet gibi, milyonları bulan göç hareketleri olabilecek önümüzdeki dönemlerde. Bu nedenle sadece depremi değil kuraklığın da, yangının da, enerjinin de, çöpün de ve tarihi değerlere varıncaya kadar her şeyin ele alınacağı ulusal bir proje. Bunu yapmak durumundaydık, çünkü geçirdiğimiz 99 Marmara depremi, 23 yıl sonra 6 Şubat bize çok acılar yaşattı. En son 15 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bu doğal afet, diğer depremleri hatırlamamıza sebebiyet verdi. Hep diyorduk zaten deprem ne zaman olacağı önemli değil ama mevcut yapı stokumuzu bir an evvel doğal afetlere karşı güçlendirmemiz gerektiğini ifade ediyorduk. Bugün 22 milyon yapı stokumuzun hala yüzde 40’ı doğal afetlere karşı güvenilir değil. Bunun ya güçlenmesi ya da yenilenmesi gerekiyor ve beklediğimiz bir Marmara depremi var. Türkiye için çok önemli. Türkiye nüfusunun 5’te birini barındırıyor. Türkiye ekonomisinin can damarı, sanayinin can damarı, lojistik merkezi, finans merkezi, enerji merkezi. Dünyanın merkezi İstanbul. Öyle çok basite alınabilecek bir konu değil. Bu nedenle şimdiden vakit kaybetmeden İstanbul’da doğu ve batı aksında rezerv alanlar belirlenerek, burada biran evvel rezerv konutların ve bunu yaparken de hep şu konuya dikkat çektim. Bu rezerv alanlar ve konutlar devam ederken yerinde alan bazlı kentsel dönüşüm çalışmasının öncelikli bölgelerden yapılması lazım. Depremde şu tarihte kimse sözleşme yapmadı diye şu anda da olabilir, 3-4 yıl sonra da olabilir. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden İstanbul’da öncelikli bölgelere başlamak üzere 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmemiz lazım. Bizim vatandaşımız doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı yerden başka bir yere gitmek istemez. Bir bölümü rezerv alanlara gitmek isteyebilir ama orada kalmak isteyenler de olabilir. Bu nedenle yerinde alan bazlı kentsel dönüşüm yapılmasını çok önemsiyorum. Bunun için de hiç vakit kaybetmesinler. Buna belediyelerin öncü olması lazım. Mülkiyet sahiplerinin bu sürece dahil olması lazım. Siyasi çekişmeye heba edebilecek bir konu değildir. Şu saatten itibaren hiç tezi yok tüm belediyeler, sivil toplum, siyasi partiler, meslek odaları ve mülkiyet sahipleri doğru bilgilendirerek yeni bir iş ve finans sistemiyle alan bazlı kendi yatırımını kendi içinden çıkarabilecek, yoğunluğu arttırmayan kentsel dönüşüm çalışması yapmamız lazım. Bununla ilgili belirli bölgelerde yapıyoruz. Bunun örnekleri var ama bunun çoğalması, hızlanması lazım. Ulusal bir mesele demiştik. Devletin de, bakanlığın da radikal bir karar alması lazım. Ama öncelikle yasanın günümüz koşullarına göre yeniden yazılması lazım. Bu kadar geniş kapsamlı bir çalışmanın mutlaka ayrı bir bakanlığın ve ayrıca ayrı bir banka sisteminin tahsis edilmesi lazım. Bir de Türkiye’de inşaat sektörü için yeni bir iş modeli oluşturulması lazım. Yap-sattan ziyade uzun vadeli kiralama sistemine yöneltecek, müteahhitlerimizi bu yöne sevk edecek, destekleyici ve teşvik edici yeni politikalar geliştirilmeli. Bu ayrı bir boyutu. Diğer boyutu da yerinde kentsel dönüşüm, kendi yatırımını kendi içinden çıkarabilecek. Bu devlet vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakla mükellef olduğuna göre vatandaşın can güvenliğini ön plana alabilecek radikal kararları da alabiliyorsa alması lazım” diye konuştu.