Kenti boydan boya kaplayan gökkuşağı eşsiz manzara oluşturdu

Karabük’te yağmur yağışı sonrası güneşle birlikte ortaya çıkan ve boydan boya kenti kaplayan gökkuşağı eşsiz bir manzara oluşturdu.

Kentte etkili olan yağmur yağışı yerine güneşe bırakması sonrası gökkuşağı ortaya çıktı. Kenti adeta boydan boya kaplayan ve renk cümbüşü oluşturan gökkuşağının oluşturduğu manzara ise izleyenlere eşsiz bir görsel sundu.