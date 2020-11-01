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Kenti boydan boya kaplayan gökkuşağı eşsiz manzara oluşturdu
KARABÜK’TE YAĞMUR YAĞIŞI SONRASI GÜNEŞLE BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN VE BOYDAN BOYA KENTİ KAPLAYAN GÖKKUŞAĞI EŞSİZ BİR MANZARA OLUŞTURDU.
Genel 01.11.2020, 16:47
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Karabük’te yağmur yağışı sonrası güneşle birlikte ortaya çıkan ve boydan boya kenti kaplayan gökkuşağı eşsiz bir manzara oluşturdu.
Kentte etkili olan yağmur yağışı yerine güneşe bırakması sonrası gökkuşağı ortaya çıktı. Kenti adeta boydan boya kaplayan ve renk cümbüşü oluşturan gökkuşağının oluşturduğu manzara ise izleyenlere eşsiz bir görsel sundu.
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