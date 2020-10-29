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Kent meydanındaki Cumhuriyet konseri önce şaşırttı sonra duygulandırdı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN CUMHURİYET’İN İLANININ 97. YILDÖNÜMÜ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FLASH MOB UYGULAMASINDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI.

Genel 29.10.2020, 13:20
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Kent meydanındaki Cumhuriyet konseri önce şaşırttı sonra duygulandırdı

Kocaeli’de kent merkezine boş sandalyelere bırakılan enstrümanlara teker teker gelerek konser vermeye başlayan müzisyenler, şaşkın bakışlar arasında kendilerini izleyen vatandaşlara Türk bayraklarını dalgalandırarak Cumhuriyet coşkusu yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri ve bando takımı tarafından Gebze Kent Meydanı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir konser gerçekleştirdi. Meydana bırakılan müzik aletlerine şaşkınlıkla bakan vatandaşlar, bir anda teker teker sanatçıların çıkıp seslendirdiği marşlar ile duygusal anlar yaşadı. ‘Türkler Geliyor’, ‘Çırpınırdı Karadeniz’ marşlarının seslendirildiği ‘Şehnaz Longa’ parçasının çalındığı konseri cep telefonlarıyla kayda alan vatandaşlar, bir yandan da Türk bayrakları sallayarak marşlara eşlik etti. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.

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