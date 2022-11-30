Kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan merkeze kar yağdı. Gece saatlerinde başlayan, zaman zaman da lapa lapa yağan karla yüksek kesimler beyaza büründü.

Geçen haftayı güneşli ve mevsim normalinde sıcak geçiren Ardahan’da meteoroloji tarafından uyarısı yapılan kar yağışı öğleden sonra başladı.

Bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar, zaman zaman lapa lapa yağdı.