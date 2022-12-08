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Kent merkezinden koyun sürüsü geçti, gülümseten görüntüler ortaya çıktı
Çanakkale’nin Ezine ilçe merkezinden geçen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu.
Genel 08.12.2022, 12:49
Çanakkale’nin Ezine ilçe merkezinden geçen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu.
Ezine ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Serkan Zehir, ovadaki 750 koyunu yaylaya götürdü. Serkan Zehir koyunlarını yaylaya götürürken, ilçe merkezinden geçti. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda gezen koyunları gören vatandaşlar ve esnaf şaşkınlıklarını gizleyemezken, ilginç görüntüler oluşturdu.
Koyunların geçişi sırasında seyir halindeki bazı araç sürücüleri ise koyunların geçmesini bekledi.