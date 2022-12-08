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Kent merkezinden geçen koyun sürüsü ilginç görüntü oluşturdu
Çanakkale’nin Ezine ilçe merkezinden geçen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu.
Genel 08.12.2022, 09:22
Çanakkale’nin Ezine ilçe merkezinden geçen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu.
Ezine ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Serkan Zehir, ovadaki 750 koyunu yaylaya götürürken, ilçe merkezinden geçti. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda gezen koyunları gören vatandaşlar ve esnaf şaşkınlıklarını gizleyemezken, ilginç görüntüler oluştu.
Koyunların geçişi sırasında seyir halindeki bazı araç sürücüleri ise koyunların geçmesini bekledi.