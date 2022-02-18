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Kendi serumunu kendi üretti

Son yıllarda saç sağlığı önem kazanırken, saçlarının aşırı dökülmesinden rahatsız olan Selahattin Filiz, 2 yılın sonunda doğal bitkilerden dökülmeyi önleyici ve yeni saç oluşumuna destek veren serum üretti. Filiz, serumun yüzde 10 oranında yani saç çıkardığını belirtti.

Genel 18.02.2022, 11:22
Kendi serumunu kendi üretti

Son yıllarda saç sağlığı önem kazanırken, saçlarının aşırı dökülmesinden rahatsız olan Selahattin Filiz, 2 yılın sonunda doğal bitkilerden dökülmeyi önleyici ve yeni saç oluşumuna destek veren serum üretti. Filiz, serumun yüzde 10 oranında yani saç çıkardığını belirtti.

Son yıllarda saç sağlığının önem kazanmasıyla, saçlarında dökülme sorunu yaşayanlar da yeni arayışlar içerisine girdi. Kozmetik sektörü de kellikle mücadele edenlerin ve daha sağlıklı saçlara kavuşmak isteyenlerin arayışlarına cevap verdi. Yıllardır saç dökülmesi ile mücadele eden Platin Hair Kozmatik Firma Sahibi Selahattin Filiz’de doğal bitkilerden saç dökülmesini önleyici ve yeni saç oluşumuna destek veren serum üretti.

Saç dökülmesinden bıkıp serum ürettiğini belirten Platin Hair Kozmatik Firma Sahibi Selahattin Filiz, “Sabah ben uyandığımda yastıkta duş altıktan sonra banyo da çok aşırı saçlarım dökülüyordu. Bu durumdan aşırı rahatsızdım. Çeşitli bitki özlerinden karışımlar hazırlamaya başlayıp kendimde uygulamaya başladım. Beli bir süreden sonra saçlarımın dökülmesi durdu. Çevremdeki saçları dökülen arkadaşlara tavsiye ettim. Onlarda da aynı etki oldu. Seri üretime geçmeye karar verdik. Laboratuvarları olan bir kimyager arkadaşım vardı. Onla beraber çalışmalar yapmaya başladık. Geliştirip ARGE çalışması yaparak ürünü şimdiki haline getirdik. 2 yılın sonunda herkese fayda sunması için piyasaya çıkarmaya karar verdik. Her tür cilt tipi kullana biliyor. Hiçbir alerjisi yan etkisi yok. Sağlık Bakanlığı’ndan tüm onaylarını aldık. Yaklaşık 300 kişi üzerinde mikrobiyolojik ve dermatolojik testlerini yaptırdık. Testlerde olumlu çıktıktan sonra seri üretime geçtik” diye konuştu.

Kullanıldığında yüzde 10 oranında saç çıkardığını vurgulayan Filiz, “Aslında saç dökülmesi her insanda illa olur. Saçlarımız vitamin eksikliğinden dolayı, çeşitli sebeplerden dolayı fön çekme ve kullandığımız kozmetik ürünler sebebi ile saçlarımız günden güne zayıflamaya, kırılmaya ve kopmaya başlar. Böyle olduğu için herkeste saç dökülmesi olur aslında. Herkesin belli bir oranda saçı dökülüyor. Kimisi yerine yeni saçlar geldiği için fark etmiyor saçlarının döküldüğünün. Bazı kişilerde gelen saçlar çok az olduğu için saç kaybı dediğimiz olay olamaya başlıyor ve sonucunda da herkes saç sorunu ile karşılaşıyor. Aslında saçınız dökülmeye başladığı zaman tam saç kaybı yaşamadan bu ürünü kullanmak en güzeli. Saçımız döküldüğü kadar yerine azda olsa yüzde 10 oranında yeni saçlar çıkıyor bizim bu üründe yeni çıkan saçları dökmediği ve mevcut saçları koruduğu için saçlarınız günden güne gürleşmeye ve daha sağlıklı olmaya başlıyor” dedi.

Serumu 6 aydır kullanmaya başladığını belirten Kerem çetin,” Saçlarım dökülmeye başlamıştı. Tabi buda benim piskolojimi bozmuştu. Bir arkadaşımın tavsiyesi ile kullanmaya başladım. O zamanlar tabi saçlarım sıfırdı. Baktım yükselmeye başladı. 6 aydan beri kullanıyorum” dedi. Berkay Yıldırım, ”Saçlarımda çok dökülme vardı. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum dökülmesi durdu. Yeni saçlarımın çıktığını göre biliyorum. Çok memnunum. Herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum” dedi.

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