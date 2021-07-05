Kendi kabınla alışveriş dönemi ile ambalaj atığının ve gıda israfının önüne geçilecek

Sürdürülebilir çevre duyarlılığı kapsamında plastik ambalaj atığını azaltmak ve israfı önlemek için artık “kendi kabınla alışveriş” dönemi başladı. Müşteriler market alışverişlerinde ambalajlı ürünler yerine sahip oldukları kaplarını götürerek istedikleri ya da ihtiyaçları kadar ürün satın alabilecek.

Son yıllarda artan küresel sorunların başında çevre kirliliği geliyor. Tüketim kültürüne bağlı olarak günden güne artan ve çevre kirliliğinde baş rolü oynayan etken ise plastik kullanımı ve oluşturduğu atık miktarı. Global düzeyde her ne kadar önlemler alınsa bile hala daha maalesef plastik atık seviyesi istenilen düzeylere inmedi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda Türkiye de alışverişlerde büyük bir çevre kirliliğine yol açan market poşetlerini ücretlendirmeye gitti. Uzun zamandır sürdürebilir çevre vizyonuyla ön plana çıkan CarrefourSA da sürdürülebilir çevre vizyonuyla geliştirdiği projelere bir yenisini daha ekleyerek plastik ambalaj kullanımını azaltmak ve israfın önüne geçmek amacıyla “kendi kabınla alışveriş” dönemini başlattı.

Hem ambalaj atığının hem de gıda israfının önüne geçiliyor

Hayata geçirilen proje ile müşterilere, evlerinde kullandıkları kaplar veya torbalar ile kuru gıda, taze sebze-meyve, kasap, baharat, kuruyemiş, şarküteri ve unlu mamul reyonlarından alışveriş seçeneği sunuluyor. Bu sayede sadece ambalaj atığının önüne geçilmesinin yanı sıra önceden belli gramajlarda paketlenmiş ürünler yerine tüketicinin kendi ihtiyacı kadarını almasıyla da gıda israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yerli tohuma destek olunuyor

Dünyada kullanılan plastiğin yüzde 60’nın ambalajlamadan geldiğini ve “plastik kullanımını nasıl azaltırız” mantığıyla yola çıktıklarını aktaran CarrefourSA Satış Grup Müdürü Eda Özkan, sürdürülebilir çevre hedefiyle kurum olarak bir komite oluşturduklarını ve aynı zamanda proje kapsamında yerli tarıma da destek olduklarını ifade etti. Eda Özkan proje ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, “Müşteriler kendi kapları ile gelip kendi istedikleri miktarda alışveriş yapabiliyorlar. Bu sistem ile müşterilerin kullandığı ambalaj atığını önlemiş oluyoruz. Aynı zamanda fazla ürün alarak israf etmek yerine kendi ihtiyacı ya da tüketeceği kadar istediği gramajda alabiliyorlar. Bu projeyi ortaya koyarken bir özelliği daha olsun dedik ve yerli tohumları kullanma kararı aldık. Müşterilerimiz ister kese kağıdı ister eskilerin kullandığı alışveriş torbaları isterlerse evde o ürüne dair kullandıkları kavanozları ya da kaplarla gelip alışverişlerini yapabiliyorlar. Eğer darası alınması gereken bir kap ile geliyorlarsa tartılarımızda darasını alıp ürünlerini içine koyabiliyorlar. Uygulama meyve- sebze, kasap, şarküteri, unlu mamuller, kuru gıda, kuruyemiş ve baharat reyonlarında uygulanıyor. Örneğin peynirlerini gelip evde kullandığı peynir kabını dolduracak kadar alabiliyorlar. Böylelikle ambalajlardan oluşan büyük plastik atığını önlemiş oluyoruz” dedi.

4 ayda 7.6 ton plastik atık engellendi

Geliştirdikleri projeler sayesinde kurum olarak 4 ayda 7.6 ton plastik atığın önüne geçtiklerini de söyleyen Özkan, “Kendi kabınla gel sürdürebilirlik komitesinin sadece bir tane projesi. Bununla bağlantılı olarak meyve-sebzelerde kullanılan köpük tabak yerine mesela geri dönüştürebilir karton tabaklar kullanıyoruz. Tüm mağazalardaki sarf malzeme kullanımını baştan gözden geçirdik ve nasıl azaltabiliriz, alternatif malzeme olarak ne kullanabiliriz sorularına karşılık gelen çözümler üretiyoruz. Bütün bunlarla birlikte 4 ayın sonunda 7.6 ton plastik atığı önlemiş olduk. Kendi yaptığımız kurumsal çalışmalara kendi kabınla gel projesi ile müşterilerimizi de dahil ettik. Bununla ilgili müşterilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünyamız için hem bireysel hem de kurumsal sorumluluklar almalıyız”

Şimdilik 33 mağazada uygulamayı hayata geçirdiklerini ve hızlıca tüm ülkedeki şubelere yayma hedefinde olduklarını da aktaran Özkan son olarak, “Yaşam için doğrusunu yapmak hem kurumsal olarak hem bireysel olarak hepimizin görevi. Çevreye duyarlılığın, sürdürebilirliğin özellikle son aylarda ne kadar önemli olduğunu anladığımız dünyamızda hepimizin hem bireysel hem kurumsal anlamda katkı sağlaması gerekiyor. Biz bu çerçevede kendi kabınla gel uygulamasını şuan için 33 mağazamızda başlattık ve hızlıca tüm Türkiye’deki mağazalarımızda yayma hedefindeyiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.