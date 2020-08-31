Kendi düğününde saz çalma hayalini gerçekleştirdi
KIRŞEHİR'İN KAMAN İLÇESİNDE DAMAT DÜĞÜNÜNDE SAZ ÇALMA HAYALİNİ PANDEMİ ETKİSİNDE YAPILAN SOSYAL MESAFELİ DÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİ.
Kırşehir’in Kaman ilçesinde damat, düğününde saz çalma hayalini pandemi etkisinde yapılan sosyal mesafeli düğünde gerçekleştirdi.
Müzisyen damat Latif Ilgar, bağlama çaldı sanatçı İdris Altuner ise sosyal mesafe kurallarının uygulandığı düğünde damada eşlik ederek türkü okudu. Sümeyye Ilgar ile hayatını birleştiren müzisyen damat Latif Ilgar, uzun yıllar hayalini kurduğu düğününde saz çalma hayalini düğününe katılan sanatçı dostlarının okuduğu türküler eşliğinde gerçekleştirdi.
Pandemi etkisi ile düğününde sosyal mesafeye dikkat ettiklerini anlatan Ilgar, "Sosyal mesafeye dikkat ettik. Her şey yolundaydı. Sağ salim düğünümüzü atlattık. Hayalim düğünümde saz çalmaktı gerçekleştirdim. Katılan bütün sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"dedi.
Yöresel müzik ve pandemi sınırlamaları ile yapılan düğünde gelin ve damat davul zurna eşliğinde de oyun oynadı.
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