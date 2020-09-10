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Kenan Sofuoğlu’ndan Salda’da fliteboard şov
AK PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ AYNI ZAMANDA 5 KEZ DÜNYA MOTOSİKLET ŞAMPİYONU OLAN KENAN SOFUOĞLU, DÜNYACA ÜNLÜ SALDA GÖLÜ'NDE FLİTEBOARD YAPTI.
Genel 10.09.2020, 12:33
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AK Parti Sakarya Milletvekili aynı zamanda 5 kez dünya motosiklet şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, dünyaca ünlü Salda Gölü’nde fliteboard yaptı.
Kenan Sofuoğlu, Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’ne geldi. Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü’nde motorlu sörf tahtası (fliteboard) ile fliteboard yapan Sofuoğlu, o anları da kayıt altına alarak sosyal medya hesabından ‘Salda Gölü güzelliği görülmeye değer" etiketiyle paylaştı.
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