Kemer’de dereler ıslah ediliyor

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karayer Deresinde ıslah çalışmalarını tamamladı.

Karayer Deresi üzerindeki hendek ıslah çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, dere boyunca kaldırım ve bordür çalışmalarını da bitirdi. Islah çalışmaları ile kış aylarında yaşanabilecek sel ve su taşkınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.