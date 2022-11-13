Kemerburgaz Caddesi sakinlerinden ’kirlilik’ tepkisi

Sarıyer Ayazağa’da bulunan Kemerburgaz Caddesi sakinleri, kirlilikten şikayetçi. Özel bir beton tesisinin çalışmaları dolayısıyla bölgenin toza dumana boğulduğunu söyleyen vatandaşlar, kirlilikten caddenin civarında bulunan ormanın da nasibini aldığını söyledi, duruma tepki gösterdi.

Kemerburgaz Caddesi sakinleri kirlilikle boğuşuyor. Vatandaşlar, uzun süredir bölgedeki özel bir beton tesisi dolayısıyla etrafı toz ve duman kapladığını söyledi. İddiaya göre, yolu temizlemek için getirilen su tankeri kirli su kullanıyor ve atık su da dereyi kirletiyor.

"Hayatımız mahvoldu’’

Duruma tepki gösteren Dursun Sevim, “Ben 1967’den beri burada oturuyorum. Bunlar gelene kadar toz falan yoktu. Bunlar geldiler, pis suları yollara döküyorlar. Santralin arka tarafından alıp tankerlere doldurup yollara döküyorlar. ‘Niye döküyorsunuz?’ diye sorduğumuzda da belediyenin döktürdüğünü söylüyorlar. Yahu belediye sana pis suyu döktürmez ki. 2 kere enfeksiyon kaptım, ölümden döndüm. Belediye başkanına, muhtara, her yere şikayet ettim ama bir sonuç alamadım. Burada yaşantı diye bir şey bırakmadılar, hayatımız mahvoldu. Çamaşırları yıkayıp dışarı asıyoruz, yine kirleniyor. 300-400 TL fatura geliyor. Bize yazık değil mi? Vatandaş olarak burada bittik, hiçbir şeyimiz kalmadı. Yemeğin içinden toprak çıkıyor, yemek yiyemiyoruz, camlarımızı açamıyoruz. Artık bıktık, ne yapacağımızı şaşırdık. Biz bunlara bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çalış ama böyle çalışma, getirip pis suyu yollara dökme. Ormanın haline bakın, orman resmen ağlıyor. Buna bir an önce çare bulunması gerekiyor’’ dedi.

Dursun Sevim’in annesi ise kalp ameliyatı olduğunu, bu durumdan rahatsız olduğunu ve yardım istediklerini belirtti. Yaşlı kadın yaşadıkları mağduriyeti anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.