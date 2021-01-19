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Kemeraltı’nın UNESCO’ya girmesi için çalışmalar başlıyor

2 bin 500 yıllık tarihe ev sahipliği yapan Kemeraltı ve çevresindeki han, hamam, cami, kilise, sinagog, okul, çeşme gibi tarihi ve kültürel yapıların ve değerlerin asıllarına uygun şekilde canlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörün ortaklığıyla kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş ’nin (TARKEM) ocak ayı yönetim kurulu toplantısını yaptı. Çevrim içi olarak düzenlenen yılın ilk toplantısında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne kabul edilen Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresinin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi için yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Genel 19.01.2021, 12:45
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Kemeraltı’nın UNESCO’ya girmesi için çalışmalar başlıyor

2 bin 500 yıllık tarihe ev sahipliği yapan Kemeraltı ve çevresindeki han, hamam, cami, kilise, sinagog, okul, çeşme gibi tarihi ve kültürel yapıların ve değerlerin asıllarına uygun şekilde canlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörün ortaklığıyla kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş ’nin (TARKEM) ocak ayı yönetim kurulu toplantısını yaptı. Çevrim içi olarak düzenlenen yılın ilk toplantısında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne kabul edilen Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresinin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi için yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş ’nin (TARKEM) ocak ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer başkanlık etti.

UNESCO İletişim ve Koordinasyon Ofisi açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak’ın da katıldığı toplantıda TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda UNESCO İletişim ve Koordinasyon Ofisi’nin şubat ayı içerisinde Basmane’de açılarak faaliyete başlayacağını, ofis ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından mart ayı sonunda bir alan yönetim planı hazırlanması için şartname oluşturulacağını ve alan yönetim planı yapılacağını söyledi. UNESCO için hazırlanacak taslak raporun eylül ayında oluşturulması gerektiğini de ifade eden İneler, “Ekim ayının sonunda son taslak raporun İzmir kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor. Hazırlanan Alan Yönetim Planı Aralık 2021’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunulacak. Alan Yönetim Planı Meclis’ten geçtikten sonra artık UNESCO’nun ikinci yılına gireceğiz” dedi.

“Madem düğmeye basacağız hikaye net olmalı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İneler’den çalışmalarla ilgili yol haritasının daha da detaylandırılarak, gelecek günlerde kendisine ve TARKEM yönetim kurulu üyelerine bilgi vermesini istedi. Soyer, “Sizin zihninizde yol haritası ve takvim belli. Bütün bu süreci biraz daha açarak bizlere ulaştırın; çünkü hepimizin zihninde aynı netlikte bu sürecin yer alması lazım. Şubat ayı sonunda madem düğmeye basacağız ve UNESCO sürecini başlatmış olacağız, hepimizin aklında bu hikaye net, oturmuş olmalı” dedi.

Başkan Soyer ayrıca, “UNESCO bir koruma projesidir, gözbebeğimiz olan bu alanı; Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane bölgelerini koruyarak canlandırmalı, ve bu süreci yerelde bulunan ziyaretçi, esnaf, mal mülk sahibi, yatırımcı, yıllardır orada yaşayan tüm kesimlere sahiplendirmeliyiz” dedi.

UNESCO sürecinin yerel, ulusal ve uluslararası bir iletişim gerektirdiğini ifade eden Başkan Soyer, “UNESCO İletişim ve Koordinasyon ofisinin kurulması ile startı vermiş olacağız. Dosyayı ne zaman hazırlayıp, Paris’e sunacağımızı açıklamamız lazım. O nedenle bütün bu süreci hepimizin çok iyi biliyor olması gerekiyor” diye konuştu.

“Kemeraltı içerisinde kaçak yapılaşmalar var”

Toplantıda Kemeraltı içerisinde ciddi şekilde kaçak yapılaşmanın gözlendiğine dikkat çeken İneler, acil önlem alınması uyarısında da bulundu. İneler, Ayavukla Kilisesi’nin hemen arkasında beş katlı bir yapılaşmanın devam ettiğini belirtirken, Oteller Sokağı’ndaki bir tescilli binanın üzerinde ise üç katlı bir yapılaşmanın olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise kaçak yapı sorununun can yakıcı bir hale geldiğini, ilgili kurumların bir araya gelmesi ve acilen tedbir alması gerektiğini belirtti. Soyer, “Çok ivedi olarak müdahil olunması gereken bir tablo. Yapılan tecavüzler Kemeraltı’nın topyekûn güvenliğini sarsıcı bir noktaya doğru gidiyor. O nedenle hem emniyet müdürlüğümüzü, hem Konak Belediyesi’ni, hem de İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili kurumlarını bir koordinasyon içerisinde çalıştıracak bir adım atmalıyız. Ve bu koordinasyonu da ivedilikle sağlamaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

Kurumlarla yapılacak ortak çalışma için gerekli olan yazının yazılarak ilgili birimlere gönderilmesi önerisi üyeler tarafından kabul edildi.

TARKEM Şirketler Koordinatörü Hasan Eke ise 2021 yılı gelir-gider bütçesi ile ilgili sunum yaptı. Yatırım giderleri hakkında da bilgi veren Hasan Eke, yeni dönemi bazı gayrimenkul alımları yapmayı, bunun yanısıra uzun vadeli restorasyon karşılığı kiralamalarla hız kesmeden TARKEM olarak yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. Görüşülerek karara bağlanan 2021 yılı bütçesi, oy birliğiyle kabul edildi.
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