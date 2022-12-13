Kemeraltı Çarşısı yağmura teslim

İzmir’de sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda su baskınlarına sebep oldu. Kemeraltı esnafı, biriken suları tahliye etmek için çareyi fırça ve süpürgelerde buldu.

İzmir’i etkisi altına alan sağanak yağış, öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Her sağanak yağışta su baskınlarına maruz kalan Kemeraltı Çarşısı yine yağmura teslim oldu. Kemeraltı esnafı eşyalarını korumak için yoğun çaba sarf ederken, süpürge ve fırçalarla biriken suları tahliye etmeye çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU ekipleri de su baskını yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmalarına başladı.

Esnaf çözüm bekliyor

Esnaf Burak Barmanbek, “Yağmur yarım saatte burayı bu hale getirdi. Eşiği aşan sular dükkanlarımıza giriyor. Buraya çözüm bulunmasını istiyoruz. Burada kumaş satıyoruz. Eğer bu kumaşlar çamur olursa zararımız büyük olur. 10 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Esnafın hepsi mağdur. Fırça ve çekpas ile suları tahliye etmeye çalışıyoruz” dedi. Fatih Varlık isimli esnaf da “Her yağmur yağdığında burası böyle oluyor. dükkanlarımızın içine kadar su doluyor. Umarım bu sorun çözülür. Altyapı yapılırsa böyle olmaz” diye konuştu.