Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aşı olacağımı açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı bu hassasiyete davet ediyorum'
Kemer Belediyesi alt yapı çalışmaları yapılan bozuk yolları asfaltlıyor
Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bozuk yollarda asfaltlama çalışması yapıyor.
Genel 25.12.2020, 14:53
2
Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bozuk yollarda asfaltlama çalışması yapıyor.
Belediye ekipleri, Merkez ve Arslanbucak mahalleleri ile Lise ve Kuzdere caddelerinde alt yapı kurumlarınca bakım ve onarımı yapılmak amacıyla kazılan yerlerde asfaltlama çalışmalarına başladı.
Öte yandan belediye ekipleri, Merkez mahallesi 467. sokak ve Arslanbucak Mahallesi Değirmen sokakta da asfalt yapım çalışmalarını tamamlayarak halkın hizmetine sundu.Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “İlçemiz genelinde bozulan ve tahrip olan bazı cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmaları yapıyoruz. Kemer’de bozuk yolların tamirlerini ve asfaltlamasını geciktirmeden tamamlıyoruz.” diye konuştu.
16°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|15
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü