Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı
KEMALETTİN ERBAKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kardeşi, Kemalettin Erbakan 92 yaşında hayatını kaybetti. Fatih’te yaşadığı evde hayatını kaybeden Kemalettin Erbakan için bugün saat 14:00’da Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kemalettin Erbakan’ın oğlu Hüseyin Erbakan, damadı Ekrem Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 2. Abdulhamit Han’ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende imam tarafından sık sık anons yapılarak sosyal mesafeye uyulması istendi.
Cenaze namazı öncesi cenazeye katılanlardan helallik istenmesinin ardından cenaze namazı kılındı. Kemalettin Erbakan’ın dualar eşliğinde omuzlara alınarak cenaze arabasına konuldu. Kemalettin Erbakan’ın cenazesi Merkez Efendi’deki aile kabristanına defnedildi.
|İmsak
|04:27
|Güneş
|06:05
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:04
|Akşam
|20:13
|Yatsı
|21:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25