banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yargıtay’dan flaş
Yargıtay’dan flaş
Kazakistan’daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266’ya yükseldi
Kazakistan’daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266’ya yükseldi
Avcı: "Hak ederek buradayız"
Avcı: "Hak ederek buradayız"
Benzin ve motorine bir zam daha yapıldı!
Benzin ve motorine bir zam daha yapıldı!

Kemal Sunal’ın ’Kılıbık’ filmi gerçek oldu

Nevşehir’de sürekli komşularının kendisini rahatsız ettiğini iddia eden Gönül Akçalı, bu iddialarını ispatlayabilmek için evinin çevresine güvenlik kamerası taktırdı. Kamer görüntülerini izleyen Akçalı, gördüklerine inanamadı.

Genel 08.01.2022, 13:38
Kemal Sunal’ın ’Kılıbık’ filmi gerçek oldu

Nevşehir’de sürekli komşularının kendisini rahatsız ettiğini iddia eden Gönül Akçalı, bu iddialarını ispatlayabilmek için evinin çevresine güvenlik kamerası taktırdı. Kamer görüntülerini izleyen Akçalı, gördüklerine inanamadı.

Kemal Sunal’ın ’Kılıbık’ filmi Nevşehir’de gerçek oldu. Gönül Akçalı adlı kadın, Nevşehir Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 8. katındaki bir daireyi satın aldı. Akçalı’nın iddiasına göre evi satan kişi tekrar almak istedi. Evin değerinden düşük bedel teklif edilince evi satmadığını söyleyen Akçalı yaptığı açıklamada, “İki yıl önce bu evi almıştım. Evi satan adam iki yıl sonra evi tekrar almak istedi. İki yıl önce dolar bozdurup almıştım. O gün bozdurduğum dolarları verirsen evi satarım dedim. İstediğim parayı vermeyince kiracıları üzerimize saldı. Kiracıları bana zarar vermeye başladı. Kimisi kapıma geldi kapımın kilidini kırdı. Tekrar anahtar değiştirdim. Kimisi kapıma tekme, tokatla yanaştı. Bizi korkutmak için gecenin bir yarısı kapıma terlik fırlattılar” şeklinde konuştu.

Kendisine verilen rahatsızlığın bunlarla da sınırlı olmadığını iddia eden Gönül Akçalı, “Gece gelerek doğal gazımın vanasını kapattılar. Aşağıdan su vanasını kapattılar. Her bir kiracıya bir şeyler yaptırıyor” dedi.

“Havalandırma deliklerinden gaz sıkıyorlar”

Komşuları tarafından evine biber gazı sıkıldığını iddia eden Akçalı, “Evimi havalandırmak için camlarımı açtığımda kimyasal gaz sıkıyorlar. Tekrar kapatmak zorunda kalıyorum. Bu da yetmiyormuş gibi lavabo ve havalandırma deliklerinden bile gaz sıkıyorlar. Boş buldukları yerlerden kimyasal gazlar sıkıyorlar” şeklinde konuştu.

“Oksijenimizi kestiler”

Daha önce gerekli yerlere müracaat ettiğini ancak iddialarını ispatlayamadığı için takipsizlik kararı verildiğini söyleyen Akçalı, “Çok zor durumdayız, yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyorum. Evde kalan yaşlı bir annem var. Nefes alamıyor. 4 buçuk aydır kimyasal gazlar ile mücadele ediyoruz. Gaz olayını ispat edemediğim için zor durumdayım. Allah’ın verdiği oksijeni bizden kestiler” ifadelerini kullandı.

“Bize deli diyorlar”

Evlerinden dışarı çıktıklarında komşuları tarafından ’deli’ diye hitap ettikleri iddiasında bulunan Akçalı, “Komşularımız bize ’deli’ diye hitap ediyor. ’Bunlar akli dengesini bozdu’ diye iftira ediyorlar. Bunların birçoğunu kamera kayıtlarıyla ispat etmeye başladım” dedi.

İftiralarla da mücadele ettiğini söyleyen Gönül Akçalı, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair başvurularda da bulundu. Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Akçalı, buradan gelecek raporu beklediğini belirtti.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Beşiktaş 19 28
9. Alanyaspor 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 40
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 35
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Kocaelispor 19 25
11. Tuzlaspor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 19 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8