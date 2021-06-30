Kemal Şahin, Trakya’nın valilerini ve yerel yöneticilerini Avrupa Serbest Bölgesi’nde ağırladı

Trakya Kalkınma Ajansı, haziran ayı yönetim kurulu toplantısını 2.5 milyar dolar ticaret hacmi olan Avrupa Serbest Bölgesi’nde gerçekleştirdi. Toplantı öncesi Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Trakya’nın valilerini ve yerel yöneticilerini öğle yemeğinde ağırladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Kırklareli Borsa Başkanı Turhan Altıntel, devleti temsil eden Serbest Bölge yöneticileri, Ergene bölgesi muhtarları, Serbest Bölge yatırımcı temsilcileri ve Şahinler Holding yöneticilerinin katıldığı organizasyonda konuklara Avrupa Serbest Bölgesi hakkında bilgi verilerek, bölge misafirlere gezdirildi. ASB’de önemli bir yatırımı bulunan Korozo Fabrikası da ziyaret edildi.

Yemekte devlet temsilcilerine ve yerel yöneticilere bölge hakkında bilgi veren Şahin, “Türkiye’nin en büyük özel sektör sanayi projelerinden biri olan Avrupa Serbest Bölgesi’nin temelini, 1998 yılında Tekirdağ Ergene’de 2 milyon m2’lik arsa üzerinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Mesut Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin ile birlikte attık. 2003 yılında zamanın Başbakanı, günümüzün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi açılışını yaptığı serbest bölge, Trakya’nın parlayan yıldızı olmuştur. İşletmesiyle, yatırımcısıyla, gelecek vizyonuyla hem Türkiye’nin hem de coğrafyanın en önemli teknoloji ve sanayi projesi oldu. Bölgede net yüksek gelirli döviz getiren sektörler var. Tekstil, kimya, otomotiv yan sanayi, ambalaj, metal, plastik, gıda gibi farklı sektörlerde ileri teknoloji ile üretim yapılan Avrupa Serbest Bölge’mizde ticaret hacmimiz 2,5 milyar doları geçti. Türkiye’de bulunan 18 serbest bölge arasında en son kurulanlardan olmasına rağmen, ticaret hacmi sıralamasında 3. sıraya yükselmiştir” dedi.

Şahin sözlerine şöyle devam etti:

“Avrupa Serbest Bölgesi’nden yüzde 70’i yabancı sermayeli 200’e yakın firmadan 170 ülkeye ihracat yapılıyor. Dünyanın en önemli teknolojilerini üreten 3M, Polyplex, İndoroma, Bekart, Lindsay, Korozo gibi firmalarımızdan dünyanın dört bir bucağına yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yüksek katma değerli ürünler ihraç ediliyor. Dolayısıyla burada örnek bir sanayi teknoloji bölgesi, bir anlamda Silikon Vadisi oluşturduk.”

“ASB’de 6 binin üzerinde çalışan istihdam ediliyor. Ayrıca şirketlerin tedarik zincirlerinde çalışanlar ve çevresine oluşturduğu büyüme ve ekonomik katkılar sayesinde indirekt olarak da 6 bin kişinin daha istihdam edildiğini düşünüyoruz”

Şahin, “Türkiye, Avrupa için önemli sektörlerde stratejik bir konumda. Avrupa Birliği’nin güneyi ve doğusunda Türkiye’nin ekonomisi kadar güçlü bir yer yok. Türkiye, Avrupa Birliği’nin bir numaralı tedarikçisi olma adayıdır. Altın yumurtlayan tavuk olarak tanımlayabileceğimiz bu tarz çevreyle barışık sürdürülebilir projelere ihtiyaç var. Böyle büyük projelerin hayata geçmesi için devlet temsilcilerimizle, yerel yöneticilerimizle bu projede olduğu gibi birlikte çalışmamız lazım” dedi.

Şahin, “Avrupa Serbest Bölgesi’nde doluluk oranımız yüzde 97’ye ulaştı. Bu sebeple bölgemize yatırım yapmak isteyen hatırı sayılır büyük firmaların taleplerine cevap vermek için Avrupa Serbest Bölgesi’ni genişletme ya da yeni projeler üretme gayretindeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Yemekli toplantıda bölgedeki yatırımcılar hakkında kısa bilgi veren Avrupa Serbest Bölgesi Genel Müdürü Tarkan Değirmenci de şunları söyledi:

“ASB’nin başarı hikayesinde katkıları olan yatırımcı; akıllı ve teknolojik yatak tekstili üreticisi Bekaert, pet şişe hammaddesinde dünya lideri olan İndorama, polyester film üretiminde dünyanın ilk üç firmasından biri olan Polyplex, sulama sistemlerinin dünya lideri olan Lindsay, konfeksiyon sektöründe lider markalardan Frederic, inovasyon devi 3M, Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi firması içerisinde ön sıralarda bulunan Korozo, soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik levha üretimi yapan TYS Trinox, Airbus’ın ana tedarikçilerinden Flammaerotec, Eurotec, Hengshi, Modavizyon gibi firmalar bölgemizde faaliyet göstermektedir.“Biz Avrupa Serbest Bölgesi olarak elektrik, su, doğal gaz, atık su, arıtma, yol, haberleşme ve benzeri bütün altyapı gibi hizmetleri en iyi şekilde veriyoruz. ISO9001, ISO14001, ISO22001, ISO27001, ISO45001, ISO5001 kalite belgelerimiz bunun en iyi kanıtıdır. Altyapı hizmetlerinin yanı sıra inşaat-taahhüt, toplu yemek, bilişim, sigorta, bakım onarım, yükleme/boşaltma, depoculuk, danışmanlık, özel güvenlik, vb. hizmetler de verilmekteyiz. Kadrolarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için gece gündüz gayretle çalışıyoruz. Ayrıca müşterilerimizle de bir ekip gibi verimli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Avrupa Serbest Bölgesi’ni gezen misafirler, ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sağlayan bölgeden çok etkilendiklerini belirterek, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’i ve Avrupa Serbest Bölgesi yöneticilerini tebrik edip, teşekkür ettiler.