Kemal Kılıçdaroğlu: "Eşsiz Hatay’ı biz yeniden ayağa kaldıracağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay için, "Eşsiz Hatay’ı biz yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da yıkılan ibadethanelerin koruma altına alınması gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Medeniyetler beşiği Hatay’da cami, kilise ve havralar yıkıldı. Yıkılan ibadethane ve kültürel miras alanları derhal koruma altına alınmalı ve tüm parçalar güvenli alanda tutulmalı. Eşsiz Hatay’ı biz yeniden ayağa kaldıracağız, oradaki her bir çakıla ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.