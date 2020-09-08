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Kedinin fareyle oyunu kamerada
KİLİS’TE, SOKAK KEDİSİ YAKALADIĞI FAREYLE 30 DAKİKA OYNADIKTAN SONRA BİRKAÇ KEZ ELİNDEN KAÇIRDIĞI FAREYE YENİDEN YAKALAMASI KAMERAYA YANSIDI.
Genel 08.09.2020, 09:45
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Kilis’te bir kedi, yakaladığı fareyle 30 dakika boyunca oynadı. Zaman zaman ölü taklidi yapan fare, kedinin pençelerinden kurtulmayı başaramadı.
Kilis’in Mehmet Sanlı Mahallesi’nde bir kedinin, evin bahçesinde yakaladığı fareyle uzun süre oynaması kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kedinin adeta işkence yaptığı fare ise zaman zaman ölü taklidi yapmasına rağmen kedinin pençelerinden kurtulamadı. Yaklaşık 30 dakika boyunca fare ile oynayan kedi, zaman zaman elinden kaçırdığı fareyi tekrar tekrar yakalayarak oynamaya devam etti.
Sonunda fareyi ağzına alan kedi, gözlerden kayboldu.
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