"Kedilerin babası"...Kendi imkanlarıyla tam 80 kedi besliyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan ve "kedilerin babası" olarak adlandırılan 58 yaşındaki Cemal Soya, kendi imkanlarıyla 80 sokak kedisini hem besliyor, hem de yaralı kedilerin tedavilerini üstleniyor.

Halk arasındaki lakabı "Kedilerin Babası" olan Cemal Soya, ilçeye bağlı Yukarı Develi Mahallesi’nde sokakta yaşayan 80 kediyi kendi imkanlarıyla besliyor. Aynı zamanda yaralı kedilerin de bakımlarını kendi üstlenen Soya, vatandaşların da kedilere mama desteğinde bulunmasını istiyor. Kedilere kendi imkanları ile elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Cemal Soya, "Bu sokak kedilerine kendi imkanlarımla elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. 80 tane kedi var, acıktıklarında buraya gelip mamalarını yiyorlar sonra tekrar gidiyorlar. 10-15 tanesi burada kalır geri kalanı sadece mama yemeye gelir, gece gelen misafirleri saymıyoruz zaten. Mahallede tanıdıklar bana kedilerin babası der, kedilere baktığım onlarla ilgilendiğim için. Biz elimizden geldiğince kedilerle ilgileniyoruz, hayırsever vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz, mama yardımında bulunmaları yeterli bizim için, kış geliyor havalar soğuduğu için buradaki hayvanlarda gün geçtikçe çoğalacak" dedi.