Kediler kavga etti ortada kalan çocuk ne yapacağını şaşırdı

Bursa’da sokakta bir birine saldıran kedilerin ortasında kalan çocuk korkudan babasının kucağına atladı.

Yıldırım ilçesi Vatan mahallesinde iki kedi bir biriyle uzun süre hırladı. Kedilerin tatlı tatlı hırlamasını mahallenin çocukları neşe içinde seyrediyordu. Bir birine hırlayan kediler biranda bir birine saldırınca bunlara izleyen çocuk ortada kalarak ne yapacağını şaşırdı. Kedilerin kendisine saldırdığını zannedip ortadan kalan çocuk korkudan babasının kucağına atladı. Bu anlara şahit olan mahalleli bu anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.