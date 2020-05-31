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Kedi yavrularına annelik yapıyor

EKİMOĞLU TRABZON FK KULÜBÜNÜN MASKOTU OLAN 6 YAŞINDAKİ MİA İSİMLİ KÖPEK, ÖKSÜZ KALAN KEDİ YAVRULARINA SAHİP ÇIKARAK ANNELİK YAPIYOR. SAHİPSİZ HAYVANLARA İMKANLARINI SEFERBER EDEN KULÜP BAŞKANI CELİL HEKİMOĞLU İSE BU DURUMDAN OLDUKÇA MEMNUN.

Kedi yavrularına annelik yapıyor

EKİMOĞLU TRABZON FK KULÜBÜNÜN MASKOTU OLAN 6 YAŞINDAKİ MİA İSİMLİ KÖPEK, ÖKSÜZ KALAN KEDİ YAVRULARINA SAHİP ÇIKARAK ANNELİK YAPIYOR. SAHİPSİZ HAYVANLARA İMKANLARINI SEFERBER EDEN KULÜP BAŞKANI CELİL HEKİMOĞLU İSE BU DURUMDAN OLDUKÇA MEMNUN.

31 Mayıs 2020 Pazar 09:35
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Kedi yavrularına annelik yapıyor

Trabzon’da Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü’nün maskotu olan ’Golden’ cinsi 6 yaşındaki ’Mia’ isimli köpek, öksüz kalan kedi yavrularına sahip çıkarak annelik yapıyor. Sahipsiz hayvanlara imkanlarını seferber eden Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ise bu durumdan oldukça memnun.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen sokak hayvanlarına yapılan şiddet görünteleri vicdanları sızlatırken, yürüklere su serpen görüntüler ise Trabzon’da yaşandı. TFF 2. Lig’de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK’nın maskotu olan 6 yaşındaki ’Mia’ isimli köpek, öksüz kalan kedi yavrularına sahip çıkarak annelik yapıyor.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu’nun geçtiğimiz günlerde gezerken bulduğu yeni doğmuş öksüz kedileri kulüp çalışanlarının yardımı ile tesislere alan Mia onlara sahip çıktı. Minik kedi yavrularına annelik yapan 6 yaşındaki Mia, başka hayvanların ise onların yanına yanaşmasına izin vermiyor.

"Onun bu ilgisine ve sevgisine duyarsız kalamazdık"

Mia’nın minik kedi yavrularına sahip çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, "Mia bizim evimizin köpeğidir. Buraya alıştı ve bütün takımın maskotu oldu. Herkes onu çok seviyor. Kedilerle bu kadar iyi dost olduğunu bilmiyordum. Minik yavrulara sahip çıkması bizleri duygulandırdı. Biz hayvanlarımızı çok seviyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizde onlara sahip çıkarsa daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

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