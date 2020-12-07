banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?
YouTube'tan para kazananlara vergi uyarısı
YouTube'tan para kazananlara vergi uyarısı
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
282.605 futbolcu 10 aydır sahalardan uzak
282.605 futbolcu 10 aydır sahalardan uzak

Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Birbirleriyle geçinemeyenler için kullanılan ’kedi köpek gibi kavga ediyorlar’ sözü Bursa’da yalan oldu.

Genel 07.12.2020, 12:39
2
Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu
banner422

Birbirleriyle geçinemeyenler için kullanılan ’kedi köpek gibi kavga ediyorlar’ sözü Bursa’da yalan oldu.

Bursa’nın İznik ilçesinde birlikte büyüyen kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Selçuk Mahallesinde çay bahçesi işleten Nihat Temel, kedi ve köpeğinin küçükken birbiriyle kaynaştığını, birlikte büyüdüğünü söyledi. Görenlerin bu duruma şaşırarak hayvanların video ve fotoğraflarını çektiğini anlatan Nihat Temel, "Köpek ve kedimiz aynı kaptan yemek yiyorlar. Birbirlerine o kadar bağlılar ki birbirlerine olmadan yemek yemezler. Kedi ve köpeğin aynı kaptan yemek yediği dünyada biz neyi paylaşamıyoruz anlamıyorum. Normalde kedi ile köpek bir arada olmaz, ama bunlar oynayarak bir arada büyüdü, hâlâ da oynuyorlar. Birbirlerine çok düşkünler, kavga etmezler" diye konuştu.
Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu