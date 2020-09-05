Kedi evde mutlu olur mu?

Sokaktan kedi sahiplenen herkesin aklını kurcalamıştır; “İyilik yapıyoruz diye hayvanı dört duvar arasına mı hapsediyoruz?” ya da “Biz işteyken evde sıkılıyor mu?”, “Tek kedi mi, 2 mi?”... Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Yasemin Salgırlı’nın kapısını çaldım.

Kedilerimizi eve mi hapsediyoruz?

Büyükşehirlerde enfeksiyöz hastalıklar, trafik kazaları, köpek ve insan saldırılarını düşününce ev ortamı daha az stresli ve güvenli. Araştırmalar sokak kedilerinin ev ortamına adapte olabildiklerini, ihtiyaçları karşılandığında mutlu olduklarını gösteriyor. Ama kedilerin günün 19-20 saati uyuduklarını ve kalan vakti aktif geçirdiklerini düşünerek evde buna uygun düzenlemeler yapılmalı.

Av güdüsü nasıl tatmin edilebilir?

Kedinizin besinlerini avlanarak elde etmesini sağlayın. Mama kabında sunulan mama miktarı azaltılarak, kalan mama evin değişik yerlerine aklanabilir veya mamaya ulaşmak için problem çözmeleri gereken interaktif oyuncaklar kullanılabilir. Kâğıt toplarına ödül mamalarını sararak bir süre topla oynadıktan sonra açıp yemelerini sağlayabilirsiniz. Yabancı kedi ve eşleşme stresi ise kısırlaştırma ile engellenebilir.

Hayvanımızın tek başına sıkılmasını nasıl önleyebiliriz?

Kedinizin aktivite ihtiyacı karşılandığında akşamları size karşı daha az talepkâr olacaktır. Yine de kediler sosyal hayvanlardır ve sahipleri ile iletişim onlar için büyük önem taşır. Ne kadar yorgun olursanız olun kedinize zaman ayırın. Koşturmalı oyunlar yerine ip oyunları gibi enerjisini kanalize eden oyunları oynayın ve okşama seanslarını uzatın.

Kedinin evde bir kedi arkadaşı olmalı mı?

Partnere ihtiyaç duymuyorlar. Kediler sosyal hayvanlar olmakla birlikte partner konusunda köpeklerden seçici. Araştırmalara göre kediler, sosyal partner olarak insanları tercih ediyor. Yani yine, kedinin mizacına göre karar vermeli.