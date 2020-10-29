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Keçiören’de klasik otomobillerden “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konvoyu

ANKARA’DA KLASİK OTOMOBİLLER, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA YOLLARA ÇIKTI. TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLENEN 50’TAN FAZLA KLASİK OTOMOBİLİN KATILDIĞI KONVOY VATANDAŞLARA NOSTALJİK ANLAR YAŞATTI.

Genel 29.10.2020, 18:04
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Keçiören’de klasik otomobillerden “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konvoyu

Ankara’da klasik otomobiller, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yollara çıktı. Türk bayraklarıyla süslenen 50’tan fazla klasik otomobilin katıldığı konvoy vatandaşlara nostaljik anlar yaşattı.

Başkent’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama organizasyonu klasik otomobillerin belediye binası önünde sergilenmesi ile başladı. Program daha sonrasında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un Atatürk heykeli önüne çelenk bırakıp saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konvoy Keçiören’i gezmek, vatandaşa 29 Ekim coşkusunu yaşatmak için harekete geçti. Vatandaşlar oldukça ilgi duyduğu klasik otomobiller ile bolca fotoğraf çekmeyi ise ihmal etmedi.

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