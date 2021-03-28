Keçiören’de haftanın 4 günü 3D sinema şöleni

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Deniz Dünyası’nda haftanın dört günü çocuklarımız için 3D sinema keyfi sunuyoruz. Maske ve mesafe kurallarını uygulayarak yaptığımız sinema gösterimlerinin sonunda çocuklarımıza cam fanusta balık hediye etmeyi devam ediyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası’nda çocukların keyifli vakit geçirmesi için 6 filmle başlatılan sinema gösterimleri; salı, perşembe ve cumartesi, pazar günleri 11.00 ile 14.00 seansları halinde hizmet vermeye devam ediyor. Sinema hizmetinden faydalanmak isteyen aileler, Keçiören Belediyesi web sitesinde bulunan “Deniz Dünyası 3D Sinema” linkinde bulunan formu doldurarak film için gün ve saat seçmeleri gerekiyor. Formu dolduran ailelere sinemanın günü ve saati otomatik olarak SMS ile bildiriliyor.

“Fanusta balık hediye ediyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 3D sinema gösterimine çocukların yoğun ilgi gösterdiğini ve 25 Nisan 2021’e kadar hafta sonu seanslarının dolu olduğunu belirtti. Altınok, “25 Nisana kadar hafta sonu seanslarımız doldu. Biz de çocuklarımızın taleplerini karşılamak için hafta içi salı ve perşembe günlerinde de sinema gösterimi yapmaya başladık. Bu anlamda haftanın dört günü film gösterimlerimiz devam ediyor. Çocuklarımıza sinema öncesinde patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram ediyoruz. Filmin sonunda da Deniz Dünyamızda yetiştirdiğimiz balıklarımızı fanusa koyarak çocuklarımıza hediye ediyoruz” ifadelerini kullandı.