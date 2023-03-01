Keçiören Belediyesinden 500’den fazla aileye ev eşyası desteği

Keçiören Belediyesi, deprem bölgesinden Ankara’ya gelen ve ilçedeki çeşitli semtlerde konaklatılan 500’den fazla aileye, ev eşyası desteğinde bulundu.

Keçiören’e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için “Misafirin Var Keçiören’im” sloganıyla başlatılan “Ev Eşyası Toplama Kampanyası” ile elde edilen yüzlerce eşya ile afetzedelere yeni yuvalar kuruluyor. Yüzlerce aile Keçiören Belediyesinin temin ettiği eşya, nakliye ve tadilat desteği ile hızlıca konaklama fırsatı buluyor.

Ankara’ya geldikleri ilk günden itibaren Keçiören Belediyesi Ali Özdemir Spor Tesisleri Misafirhanesi’nde konaklayan üniversite öğrencisi Okan Fidan da ailesiyle birlikte yeni bir yaşama başlangıç yapmak için ev tutan depremzedelerden birisi. Depreme Malatya Battalgazi’de yakalanan ve Ankara’da yaşamaya karar veren Fidan ailesinin elinden tutan kurum ise Keçiören Belediyesi. Hem yeni evin tutulmasına hem de ev eşyalarının temin edilmesine büyük katkı sağlayan Keçiören Belediyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Bilgisayar Programcılığı bölümünü okuyan Okan Fidan’ın ve ailesinin Başkent’te kurdukları yeni yuvanın mimarı oldu. Diğer depremzedelerde olduğu gibi Fidan ailesi de Keçiören Belediyesinin ilçedeki Ovacık Mahallesi’nde bulunan eşya mağazasına gelerek buradan ihtiyaçları olan eşyayı seçtiler. Seçtikleri eşyalar belediye ekiplerince nakliye aracına yüklenerek evlerine götürüldü.

“Tüm ihtiyaçları karşılıyoruz”

Depremzedelerin Ankara’da kuracakları yeni yuvaları için tüm imkanların seferber edildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyemizin misafirhanelerinde deprem bölgesinden gelen depremzedelerimizi konaklatıyoruz. Üç öğün yemek hizmeti sunuyoruz. Gönüllü vatandaşlarımız tarafından tahsis edilen evlerin de tadilatını yaparak afetzedelerimize tahsis ediyoruz. Ev ve ev eşyası konusunda ise tüm ihtiyaçları karşılıyoruz” dedi.

Ev bulma ve eşya tedariki konusunda kendilerine yardımcı olan Keçiören Belediyesine teşekkür eden depremzede Okan Fidan, Ankara’ya geldiğinde Keçiören Belediyesi tarafından misafirhaneye yerleştirildiklerini belirterek, “Ailemle birlikte sabah, öğlen, akşam 3 öğün yemek verildi. Duşumuzu alabiliyorduk. Genel ihtiyaçlarımızın hepsini karşılayabiliyorduk. Kardeşimi de okula yazdırdık. Okula yazıldığı için ev bulmamız gerekti. Ev konusunda da Allah razı olsun yardımcı oldular. Daha sonra ev için eşyalar lazım oldu. Malatya’da da kurulu bir düzenimiz vardı ama hayat şartları işte. Burada yaşamaya devam edeceğiz. Belediye de kendi araçları ile depolarında bulunan eşyalardan bizlere verdi. Elimizi bir şeye vurmadık. Belediye çalışanları sağ olsun yardımcı oldular. Şimdi eşyalarımızı eve doğru götürüyoruz. İyi insanlar var. Bu tarz afet günlerinde insanların seferberlik içinde olması bizleri mutlu etti. Bizi misafir eden Keçiören Belediyesinden ve Belediye Başkanından, devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun” diye konuştu.