Keçiören Belediye Başkanı Altınok, depremzede kadınlarla buluştu

Keçiören Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan depremzede kadınlar için Estergon Türk Kültür Merkezinde söyleşi ve yemek programı düzenledi. Söyleşide, Aile Terapi Merkezi psikologları tarafından "kadın olmak, kadınların toplumdaki rolleri, krizle başa çıkma yöntemleri, çocuklara psikolojik açıdan yaklaşma yöntemleri" konularında bilgilendirme yapıldı. Afetzede kadınlar da merak ettikleri konuları psikologlara sorarak öğrenme fırsatı buldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da programa katılarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Altınok programda yaptığı konuşmada, "Bir gün değil, her gün Kadınlar Günü’dür. Özellikle analarımız yaşadığımız coğrafyaya ismini veren değerlerimizdir. Bu cennet parçası toprakların vatan olmasında analarımızın, kadınlarımızın çok büyük emekleri ve gayretleri vardır. Ana gibi yar olmaz. En çok çileyi analarımız, kadınlarımız çekmiştir. Cenneti uzaklarda aramaya gerek yoktur, cennet analarımızın, kadınlarımızın ayaklarının altındadır" dedi.

"Kardeşlik duygusuyla, acıyı derinden yaşayarak, dayanışma içinde el ele gönül gönüle çalıştık"

Başkan Altınok, asrın felaketi olarak tanımlanan büyük depreme ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"Asrın felaketini yaşadık. Üç büyük deprem var dünyada ama bu kadar geniş alanda yaşanan başka deprem yok. Üstelik üst üste aynı büyüklükte iki deprem yaşandı. ‘Kader var kaderin üstünde’ diyoruz. Bizler Allah’a teslim olduk, acımız da büyük. Sabretmek lazım, Allah sabredenlerin yanındadır. Bu bir imtihan. Allah milletimizden razı olsun. Herkesin yüreği yandı. Kimse yemek yiyemedi. ‘Kardeşlerim soğukta enkazın altında iken sıcak yatağımda uyuyamıyorum’ dedi herkes. Yardım toplama merkezimizde birçok gencimiz vardı, personelimizle birlikte çalıştılar. Bir vatandaşımız, ‘Oğluma su getir desem kalkmaz, üşenirdi ama yardım toplama merkezinden eve gelmiyor depremzedelere yardım etmek için’ dedi. Kıvanç diye 4-5 yaşlarında bir çocuğumuzla karşılaştım. Dört paket bebek bezini almış gelmiş. Nerden aldığını sordum, harçlığıyla aldığını söyledi. Milletimiz, gençlerimiz Milli Mücadele ruhuyla çalıştılar. İnanın, iyilerin sayısı çok fazla. Kardeşlik duygusuyla, acıyı derinden yaşayarak, dayanışma içinde el ele gönül gönüle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Rabbim bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Kentlerimizi daha güzel inşa edeceğiz inşallah. İşi iyi bilen bir Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve TOKİ Başkanlığımızın çalışmalarıyla inşallah tüm depremzedelerimizi kısa sürede evlerine kavuşturacağız. Depremde kaybettiğimiz canlarımızı, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Başkan Altınok, konuşmasının ardından kadınları tek tek tebrik ederek onlara hediyelerini takdim etti.