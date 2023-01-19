Keçiören Belediye Başkanı Altınok: “Azerbaycan’ımız hür ve istiklali kıyamete kadar yaşayacaktır”

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, “Kardeş Can Azerbaycan’ımız hür ve istiklali kıyamete kadar payidar oldukça hep yaşayacaktır. Kahramanlarımız hep anılacak hep hatırlanacak ve onlara dua edeceğiz” dedi.

Keçiören Belediyesi, 20 Ocak 1990’da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Ermeni askerler tarafından katledilen 147 şehit için anma töreni düzenledi. 33 yıl önce tarihe 20 Ocak Katliamı olarak geçen günün anlam ve önemi için Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılan anma törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov katıldı.

Anma töreninde konuşan Altınok, Azerbaycan şehitlerinin Türkiye’nin de şehitlerin olduğunu belirterek, “Hür yaşamak istiyoruz diyerek Azatlık Meydanı’na çıkarak ve Rus askeri, Azerbaycan dışında yaşasın hürriyet ve istiklal istikballerini haykırırken Rus orduları tarafından, parkların altında 174 kardeşimiz şehit, 714 kardeşimiz gazi olmuş ve 814 kardeşimizden gözaltına alınmıştır ama bunlar durdurabilmiş mi durduramamıştır. Azerbaycan 1877’de başlayan işgal daha sonra 1916’da Mehmet Emin Resulzade ile yeni bir Azerbaycan devletinin kurulması, onu da kısa bir süre sonra tekrar yıkılmasıyla beraber 1877’de başlayan esaret dönemi 1990’da yiğitler, şehitler ve kahramanlarımızın sayesinde son bulmuştur” diye konuştu.

“Azerbaycan devletimiz hürriyet ve istikbaline kavuşmuştur”

Azerbaycan şehitlerini ve kahramanlarını rahmetle andığını söyleyen Altınok, “Şairimiz diyor ki ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ Dolayısıyla şehitlerimizin cesareti, yiğitlik ve kahraman mesaisinde yeniden bağımsız Azerbaycan devletimiz hürriyet ve istikbaline kavuşmuştur. Şehitler bayrak, bayrak göklerde can kardeş Azerbaycan’ımız hür ve istiklali kıyamete kadar payidar oldukça hep yaşayacaktır. Kahramanlarımız hep anılacak hep hatırlanacak ve onlara dua edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Azerbaycan bayrağımız Karabağ’a asıldı”

Çırpınırdın Karadeniz’in yazarı Ahmet Cevat’ı anan Altınok, “Türk’ün bayrağını Turan ele asacağız derken ona şunu ekliyorduk, can Azerbaycan bayrağını, gün olacak Karabağ’a asacağız. Çok şükür can Azerbaycan bayrağımız Karabağ’a asıldı” dedi.

Anma töreni, Altınok’un konuşması ardından Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl ve Türkiye Politik Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkan Vekili (TÜRPAV) Sinan Demirtürk’ün katılımı ile gerçekleştirilen panel ile devam etti.