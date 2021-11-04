Keçilerle koyunun otomobil bagajında ilginç yolculuğu

Adıyaman’da bir otomobilin bagaj kısmına konulan 3 keçi ve 1 koyunun ilginç yolculuğu kameralara yansıdı.

Adıyaman’da bir vatandaş otomobilin bagaj kısmına 4 küçükbaş hayvan sığdırmayı başardı. 3 keçi ve 1 koyunu bagaja yerleştiren sürücü, Atatürk Bulvarı üzerinde seyrederken başka sürücülerin dikkatini çekti. Diğer sürücüler cep telefonu ile bu ilginç yolculuğu kaydetti. Küçükbaş hayvanlar kamyonet yerine otomobilde yolculuk yaptı.