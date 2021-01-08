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KDK salgın döneminde sınavların online yapılması talebini haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bazı üniversite öğrencilerinin eğitim ve sınavların salgın döneminde online yapılması talebini haklı bularak, ilgili üniversiteye tavsiye kararı gönderdi.

Genel 08.01.2021, 13:48
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KDK salgın döneminde sınavların online yapılması talebini haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bazı üniversite öğrencilerinin eğitim ve sınavların salgın döneminde online yapılması talebini haklı bularak, ilgili üniversiteye tavsiye kararı gönderdi.

Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran öğrenciler, korona virüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle ülke olarak eğitim ve öğretime yönelik önemli kararlar alındığını, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile salgın kapsamında alınan tedbirlerin arttırıldığını, bu çerçevede çoğu eğitim öğretim kurumunun online eğitim kararı aldığını bildirdi. Öğrenciler, bazı üniversitelerin salgın döneminde yüz yüze eğitim yapmakta olduğunu, şehrin uzak bir konumunda bulunan üniversiteye toplu taşıma ile gelinmesinin, derslere ve sınavlara yüz yüze katılmanın riskli olduğunu, sınav döneminde üniversitenin almış olduğu salgın tedbirlerinin yetersiz olduğunu, giriş ve çıkışlarda görevlilerin düzgün bir şekilde HES kontrolü ve ateş ölçümü yapmadıklarını, temaslı veya pozitif olan öğrencilerin okula bu şekilde girerek sınavlara ve derslere katıldıklarını, üniversite kampüsü içerisinde öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uymamalarına ve sigara içmelerine rağmen hiçbir yaptırım uygulanmadığını, bu durumun da Anayasa’da güvence altına alınan sağlık hakkının ihlali olduğunu ve kamu sağlığının tehlikeye atıldığını belirterek, üniversite personelinin ve kamunun sağlığı için online eğitim ve sınav yapılması talebinde bulundu.

“Eğitim ve sınavların yüz yüze yapılması sağlık açısından tehlike arz etmeye devam etmektedir”

Konuyla alakalı çok sayıda gelen başvuruyu inceleyen KDK verdiği kararda, içinde bulunulan pandemi koşullarında dünya genelinde birçok üniversite tarafından eğitimin ve sınavların uzaktan yapılması kararı alındığını, ülkemizde bulunan toplam 210 üniversitenin hemen hemen hepsinde eğitimin ve sınavların güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmak suretiyle online olarak yapıldığını belirtti. Kararda, ülke genelinde alınan tedbirlerden eğitimin ve sınavların yüz yüze yapılmasının sağlık açısından tehlike arz etmeye devam ettiği anlaşıldığından başvuranın online eğitim ve güvenli online sınav yapılması talebinin haklı olduğu kaydedildi. İdare tarafından yapılan işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı. KDK, online eğitim ve sınav yapılması talebinin yeniden değerlendirilmesi için ilgili üniversiteye tavsiye kararı gönderdi.
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