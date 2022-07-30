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Kâbe’nin örtüsü değiştirildi

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Kâbe’nin örtüsü değiştirildi.

Genel 30.07.2022, 09:52
Kâbe’nin örtüsü değiştirildi

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Kâbe’nin örtüsü değiştirildi.

Her yıl kutsal topraklarda milyonlarca hacı adayının Arafat’a çıktığı Kurban Bayramı Arefe gününde yenilenen Kâbe’nin örtüsü bu yıl 20 gün sonra yenilendi. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da değiştirilen Kâbe’nin örtüsü, yaklaşık 850 kilogram ipek, 120 kilogram altın ve 100 kilogram gümüş iplikten hazırlandı. İpek örtünün üzerine altın ve gümüş ipliklerle Kur’an-ı Kerim ayetleri işlendi. Kabe’nin eski örtüsü ise, yetkililer tarafından özenle saklanır ve üst makamlarca talep edilmesi halinde müzelerde sergilenir.

Tarih bu yıl değişmişti

Her yıl hac döneminde 9 Zilhicce’de Kurban Bayramı Arefe günü hacı adayları Arafat’a çıkınca değiştirilen Kâbe’nin örtüsünün bu yıl 20 gün sonraya 30 Temmuz’a (1 Muharrem) alınmıştı. Hac zamanı, Kabe örtüsü silinirken görülmüş ve dikkat çekmişti. Normal şartlarda hacı adayları bulunduğu dönemde ipek ile özel dokunan üzerinde ayeti kerimeler olan örtüye dokunulmuyordu.

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