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Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi kapılarını açtı

Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi’nin açılışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Konuşmasında Zeytinburnu’na bir müjdesi olduğunu söyleyen Bakan Özer, “Kültür ve sanatla iç içe olan bir belediyemizin olduğu yere güzel sanatlar lisesi yakışır. İnşallah yarından itibaren Zeytinburnu’na güzel sanatlar lisesi kuruyoruz” dedi.

Genel 08.03.2022, 13:31
Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi kapılarını açtı

Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi’nin açılışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Konuşmasında Zeytinburnu’na bir müjdesi olduğunu söyleyen Bakan Özer, “Kültür ve sanatla iç içe olan bir belediyemizin olduğu yere güzel sanatlar lisesi yakışır. İnşallah yarından itibaren Zeytinburnu’na güzel sanatlar lisesi kuruyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımıyla Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Müzik ziyafetiyle başlayan programda açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Bakan Özer ve beraberindeki protokol üyeleri kütüphanenin açılış kurdelesini kesti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bakan Özer’e kütüphaneyi gezdirerek kendisine kütüphane üye kartı hediye etti.

“2022 yılının sonuna kadar 100 milyon kitaba ulaşacak”

Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm okullardaki kütüphaneleri okulların kalbi yapacağız. Sadece kütüphane yapmakla bırakmayacağız. Aynı zamanda okullarımızdaki kültür-sanat etkinliklerinin kalbi olacak. Kütüphanelerimizdeki kitap sayısı 2022 yılının sonuna kadar 100 milyon kitaba ulaşacak” dedi.

“Öğrenci başına düşen kitap sayısı tüm Türkiye’de 7’ye çıkacak”

Türkiye’de eğitim sisteminin devasa olduğunu kaydeden Bakan Özer, “18 milyon öğrencili, 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sistemi. Bu proje başlamadan önce öğrenci başına düşen 1,6 idi. İnşallah bu projenin sonunda öğrenci başına düşen kitap sayısı tüm Türkiye’de 7’ye çıkacak. Bu hakikaten OECD ülkelerindeki kıta Avrupası’ndaki gelişmiş ülkelerdeki okullardaki kitap sayılarıyla yarışabilir bir düzeye tekabül etmektedir” diye konuştu.

Zeytinburnu’na müjde veren Bakan Özer, “Zeytinburnu’nda güzel sanatlar lisemiz yok. İstanbul’un farklı ilçelerinde güzel sanatlar lisesi olmasına rağmen bu kadar kültür ve sanatla iç içe olan bir belediyemizin olduğu yerde, güzel sanatlar lisesi yakışır. İnşallah yarından itibaren Zeytinburnu’na güzel sanatlar lisesi kuruyoruz. Başkanımız da buradaki ihtisas kütüphanesinin 2 katı kitap yani 20 bin tane kültür sanatla ilgili kitapları o okulumuzun kütüphanesiyle buluşturacak. Hem yeni kuracağımız güzel sanatlar lisesinin Zeytinburnu Güzel Sanatlar Lisesi’nin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.”

“10 bini aşkın Türkçe ve yabancı kitaba sahip”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, “Bu katını belediye meclisi için ayırdığımız binamızın üst katında bugün açılışını yapacağımız Sanat Kütüphanesi var. Ülkemizde henüz az sayıda bulunan ihtisas kütüphanelerinden biri olarak kültürümüze hizmet edecek bu kütüphane şu an itibarıyla resim, grafik, geleneksel sanatlar, fotoğraf, heykel, mimarlık, tasarım, tekstil, moda, sinema, tiyatro, müzik, arkeoloji dallarında 10 bini aşkın Türkçe ve yabancı kitaba sahip. Yeni kitap ve periyodiklerle de her geçen gün zenginleşiyor” dedi.

“Söyleşi, film gösterimi ve mini konserler de düzenlenecek”

Arısoy konuşmasının devamında, “Öncelikle lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve sanatçıların faydalanacağı kütüphanemizde, bilgisayarlarla veri tabanlarına ve 200 binin üstünde dijital kaynağa ulaşılabilecek, sınırsız tarama hizmeti alınabilecek. Burada söyleşi, film gösterimi ve mini konserler de düzenlenecek. ‘Kazlıçeşme Sanat Konuşmaları’ adıyla yapılmakta olan müzikli söyleşiler bu programların bir örneği. Her gün 22’ye kadar açık olacak kütüphanemiz, Marmara Denizi’ni gören terasında çay kahve içme imkanı da veriyor” ifadelerini kullandı.

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